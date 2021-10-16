Bursa'da 1 lira 75 kuruştan satılan 200 gram ekmek, yüzde 14,2'lik zamla birlikte 2 lira oldu.
Yeni fiyat tarifesi bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Bursa'da ekmeğe zam
Bursa'da ekmeğe yüzde 14,2 oranında zam geldi.
Haber Merkezi
Bursa'da 1 lira 75 kuruştan satılan 200 gram ekmek, yüzde 14,2'lik zamla birlikte 2 lira oldu.
Yeni fiyat tarifesi bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.