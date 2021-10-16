Bursa'da ekmeğe zam

Bursa'da ekmeğe yüzde 14,2 oranında zam geldi.

Haber Merkezi

Bursa'da 1 lira 75 kuruştan satılan 200 gram ekmek, yüzde 14,2'lik zamla birlikte 2 lira oldu.

Yeni fiyat tarifesi bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.

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