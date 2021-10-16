Dün 41 kuruş zamlanan motorine bir zam daha

Motorine dün yapılan 41 kuruşluk zammın ardından bugün de 23 kuruşluk zam geldi.

Haber Merkezi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın açıklamasına göre 19 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 23 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Motorine dün 41 kuruş daha zam gelmişti.

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