Bursa'da balıkçı teknesi alabora oldu: 1 kişi kayıp

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kıyıya yanaşırken alabora olan balıkçı teknesindeki 2 kişi kurtarıldı, kaybolan 1 kişi aranıyor.

Alınan bilgiye göre, içinde 3 kişi bulunan tekne, balıkçı barınağı bölgesinde kıyıya yanaşırken henüz bilinmeyen bir nedenle alabora oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Süleyman Aslan (40) ve Mehmet Kaya'yı (45) denizden çıkardı.

Aslan ve Kaya, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Deniz polisine bağlı dalgıçlar, suya düştüğü belirlenen Hasan Karaca'yı (41) arama çalışmasını sürdürüyor. (AA)