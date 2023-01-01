Trabzon'da denize açılan amatör balıkçı ölü bulundu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde balık tutmak için teknesiyle denize açılan kişi hayatını kaybetti.

Amatör balıkçı Şevki Markal, akşam saatlerinde ilçe sahilinden balık tutmak için teknesiyle denize açıldı.

Bir süre sonra Markal, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek denize düştü.

Markal'ın cesedini denizin üzerinde gören çevredeki balıkçılar, durumu polis ve sağlık personeline bildirdi.

Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve deniz polisi ekiplerince Markal'ın cesedi denizden çıkarıldı.

Soruşturma sürüyor. (AA)

