Bursa'da avukat çifte taşlı ve bıçaklı saldırı

Bursa’da avukat Aleyna Kübra Kanalcı ile eşi avukat Muharrem Kanalcı velayet davasında çocuk teslimi için gittikleri ailenin bıçaklı ve taşlı saldırısı sonucu yaralandı.

DHA'nın haberine göre avukat çift, tedavilerinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şüphelilerin araca ve avukat çifte, bıçak ve taşla saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayı kınadığını belirten Bursa Barosu Başkanı avukat Metin Öztosun şu ifadelere yer verdi;

“Olayı şiddetle kınıyor, meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Meslektaşlarımıza yönelen her türlü saldırıda onların yanında olacağımızı, bu olayların bir daha yaşanmaması ve faillerin en ağır cezayı almaları için tüm soruşturma ve kovuşturma sürecinin takipçisi olacağımızı yineliyor, olayı haber almamızdan itibaren meslektaşlarımıza destek olup yanlarında olan Bursa Barosu Avukat Hakları Merkezimize teşekkürlerimi sunuyorum."