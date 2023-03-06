Bursa'da Amedspor maçı sonrası gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda dün oynanan Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetleri maçında sahada çıkan olaylar ve tribünlerde açılan pankartlarla ilgili soruşturma devam ediyor.

Maç devam ederken açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tribünlerde açılan bazı pankartlarla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirerek, "Futbol seyrinin dışındaki görseller, kabul edilemez ve sporla bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileriyle ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır" demişti.

Yaşanan olayların ardından 9 kişi gözaltına alındı. Sorguları süren şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler soruşturmaya başlarken, tribünden sorumlu müdür ve maç güvenlik amiri ile yardımcısının açığa alındığı bildirildi.