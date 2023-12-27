Bursa'da 31 kurumdan ÇEDES'e karşı güç birliği: 'İzin vermeyeceğiz'

Bursa’da 31 kurum Milli Eğitim Bakanlığı’nın "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesi ile okullarda diyanet görevlilerinin ders anlatmasına karşı “ÇEDES’e Karşı Güç Birliği” adlı platformu kurdu.

Aralarında siyasi partiler, eğitim sendikaları, meslek örgütleri ile çeşitli derneklerin yer aldığı 31 kurumun ortak imzasıyla yapılan açıklamada "ÇEDES'e hayır" denildi.

ÇEDES'in Bursa'da da uygulanması için hazırlıklara başlandığı bilgisi aldıklarını açıklayan kurumlar Bursa'da bu projeye izin vermeyeceklerini duyurarak bir güç birliği oluşturduklarını açıkladılar.

Yapılan açıklamada amaçlarının okulları medreseye çevirecek olan ÇEDES’in uygulanmasının önüne geçmek olduğunu vurgulandı.

Ortak açıklamada "biz laik, bilimsel ve nitelikli eğitimi tüm çocuk ve gençlerimize eşit olarak verilmesini isteyen ilerici kurumlar olarak önce siyasi iktidara, MEB’e ve Diyanet’e sesleniyoruz" denilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bizler ne Aladağ’da tarikat yurdunda yanarak hayatını kaybeden kız çocuklarımızı, ne Ensar Vakfında çocuklarımıza yaşattığınız toplu tecavüz iğrençliğini, ne Antalya’da cemaat yurdunda boğazı kesilen Mehmet Sami Tuğrul’u, ne de Elazığ’da intihara sürüklediğiniz tıp öğrencisi Enes Kara’yı unuttuk. Bugün de binlerce çocuk ve gencimize aynı şeylerin yaşatıldığını; ÇEDES ismini verdiğiniz bu karanlık proje ile de evlatlarımıza reva gördüğünüz bu cehennemin başka bir aşamaya geçeceğini biliyoruz.

Ayrıca kendi siyasi ve toplumsal amaçlarınız için, rant, yağma, talan ve sömürü üzerine kurduğunuz düzenin devamı ve bekası adına da tüm bunları sorgulamayacak, eleştirmeyecek, itiraz etmeyecek, tevekkül içerisinde boyun eğecek nesillere ihtiyaç duyduğunuzu da biliyoruz.

Bu yüzden ÇEDES isimli bu gerici projeye karşı çocuklarımızın umutlarına güç verip, geleceklerine sahip çıkmak için olduğu kadar, aynı zamanda onların onurlarına ve yaşamlarına sahip çıkmak için kentimizdeki eğitim sendikalarından veli derneklerine, siyasi partilerden demokratik kitle örgütlerine kadar 31 tane kurum birlikte “ÇEDES’e Karşı Güç Birliği” adında bir oluşum kurduk."

Amaçlarının gerici bir kuşatma yaratarak okullarıı medreseye çevirecek olan ÇEDES’in uygulanmasının önüne geçmek olduğunu kaydeden 31 kurumun ortak açıklamasında halkın bu sinsi proje hakkında bilinçlendirmeyi, ona karşı olan itirazı örgütlemeyi ve çocukların özgür yarınlarını, aydınlık geleceklerini kazanmayı hedefledikleri aktarıldı.

Açıklamada "Cumhuriyet devrimimizin bize miras bıraktığı, aydınlanmacı, ilerici, çağdaş-uygar değerlerin etrafında, laikliği insanlığın en kıymetli birikimlerimden kabul eden, cinsiyet eşitliğini toplumsal yaşamın vazgeçilmezi olarak gören ve ÇEDES’e karşı kentimizde en geniş cepheyi oluşturarak, birleşik ve onurlu bir mücadele verecek olan bizler, buradan tüm kamuoyuna haykırıyoruz: Bursa'da ÇEDES’e izin vermeyeceğiz" denildi.

Deklarasyona imza atan kurumlar şöyle: