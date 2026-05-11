Bursa Kıranışıklar'da köylüler cezaevi planının iptali için dava açtı

Bursa’nın Keles ilçesine bağlı Kıranışıklar köyü sakinleri bölgede yapılması planlanan ceza infaz kurumu için hazırlanan imar planı değişikliğine karşı yürütmeyi durdurma istemli iptal davası açtı.

Kıranışıklar Köyü Yardımlaşma Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği tarafından, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Keles ilçesi Kıranışıklar Mahallesi’nde ceza infaz kurumu yapılmasına imkân tanıyan imar planı değişikliğine karşı bugün yürütmeyi durdurma istemli iptal davası açıldı.

Adliye önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Kıranışık sakinleri projenin köyün önemli geçim kaynaklarından hayvancılığı ve tarımı bitireceğini dile getirdi. Köylerinde cezaevi istemediklerini belirten bir yurttaş “Benim köyüm gözden mi çıkarıldı?” diyerek tepkisini dile getirdi.

Dernek avukatlarınca yapılan basın açıklamasında söz konusu plan değişikliğinin “bilimsel, teknik ve nesnel hiçbir planlama gerekçesine dayanmadan, doğrudan bir kurum talebinin plan kararına dönüştürülmesinden” ibaret olduğu belirtildi.

Şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararının yok sayıldığı, kırsal yaşam, tarım alanları, otlaklar ve doğal çevrenin göz göre göre riske atıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

Açıkça ifade ediyoruz: Bu karar, planlama yetkisinin kamu yararı için değil, belirli bir idari ihtiyacın dayatılması amacıyla kullanıldığının somut bir örneğidir.”

Köydeki yurttaşların yaşam hakkı, üretim düzeni ve çevresinin masa başında alınan bu kararlarla yok sayılamayacağı ifade edilen açıklamada “Kamu hizmeti adı altında kırsal alanların tahrip edilmesine, tarım ve hayvancılığın geri dönülmez şekilde zarar görmesine ve bölgenin sosyal dokusunun bozulmasına asla sessiz kalmayacağız” denildi.

Bu süreçte yalnızca hukuki değil, toplumsal bir sorumluluk da üstlendiklerini vurgulayan dernek avukatları “Kamuoyunu bu hukuka aykırı plan değişikliğine karşı duyarlı olmaya, yerel halkın haklı mücadelesine destek vermeye davet ediyoruz. Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve bu açık hukuksuzluğun karşısında durmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz” açıklamasını yaptı.