Bursa İşçi Gazetesi yola koyuldu!

Bursa'nın yeni bir gazetesi Bursa İşçi Gazetesi yola çıkıyor.

Bursa'daki emekçileri onların iş yerlerinde yaşadıkları sorunları mercek altına alan gazetenin ilk sayısı "İşçi Kardeş Hakkını Yedirme" manşetiyle çıkıyor.

Gazetede Bursa'da geçen yaz yaşanan grevler, metal grup toplu sözleşme süreci, Cargill işçilerinin mücadelesi ve sağlık emekçilerinin çalışma koşullarının yanı sıra Patronların Ensesindeyiz Ağı'na da genişçe yer veriliyor.

Bursa İşçi Gazetesi’nin ilk sayısında otomotiv emekçilerinden gelen mektuplar da bulunuyor. "İş kazalarında" yaralanan veya hayatını kaybeden işçilerin kaydının tutulacağı "Sınıf Savaşı" köşesinin yanı sıra İşçinin Hukuk Köşesi de yer alıyor.

#BursaİşçiGazetesi'nin ilk sayısı bu Pazartesi karşınızda: İşçilerin birliği sermayeyi yenecek! pic.twitter.com/GhSd9IFp5B — Bursa İşçi Gazetesi (@bursaiscigazete) October 1, 2021

'İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!'

Gazeteyi hazırlayan Bursalı emekçiler gazetenin yola çıkma kararını şöyle anlatıyor:

"İş kazalarında yitirdiklerimiz, tazminatsız kovulanlarımız, fazla mesaiye zorlananlarımız, hakarete, mobbinge uğrayanlarımız, nefes almadan çalıştığı hâlde maaşını bir türlü vaktinde alamayanlarımız, en ufak bir hak arayışında hemen kapının önün konmakla tehdit edilenlerimiz, çalışıp evine ekmek götürebileceği bir iş aramaktan helak olanlarımız…

Bu şekilde yaza yaza bitiremeyeceğimiz kadar çok sorunumuz olduğumuz hâlde nasıl oluyor da derdimize derman bulamıyoruz? Bu soruyla başladı Bursa İşçi Gazetesi serüvenimiz.

Kriz fırsatçılığı yapan patronlara karşı haklarımızı yedirmeyelim, en temel haklarımızı bile bir lütufmuş gibi sunamasınlar, pandemi ile birlikte iyice ağırlaşan çalışma ve geçim koşulları altında yok olmayalım diye sesimizi yükseltmeye karar verdik.

İşte böyle akan paldır küldür bir hayata doğdu işçi gazetemiz. İstedik ki işçilerin uğradıkları haksızlıklar perde arkasına atılmasın, hemen haberini yapalım, herkese duyuralım!

İstedik ki işçilerin yazdıkları mektuplarla, iş yerlerinden gelen haberlerle adım adım çoğalalım. Birbirimizin yanında durmayı öğrenelim. Dayanışmayı örgütleyelim ki biz onlar, yüzler, binlerceyken o bir tanecik patron karşısında boyun eğmeyelim!

Gazetemizin ilk sayısı 4 Ekim Pazartesi günü çıkıyor. Siz de gazetemize haber gönderebilir, sosyal medya hesaplarımıza ihbarda bulunabilir, bizi arayarak işçilerin sesinin daha gür çıkmasına katkıda bulunabilirsiniz.

İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!"

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