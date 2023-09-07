Bürokratlara değil depremzelere 'çıkın' tebligatı

Kayyumun yönettiği Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin misafirhanesinde kalan bürokratlara değil ama depremzedelere çıkmaları için tebligat gönderildiği belirtildi.

Amida Haber'in haberine göre 5 daire müdürü, 3 yıl önce belediyenin misafirhanesinde konaklamaya başladı. Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Güngör ile Bülent Civelek’in yanı sıra, İnsan Kaynakları eski Daire Başkanı Ali Yücel ve DİSKİ’de Şube Müdürü olarak görev yapan Yunus Kayışoğlu, 3 yıldır belediyenin misafirhanesinde konaklamasına rağmen, çıkmaları yönünde herhangi bir tebligat almadı. 5 bürokrat halen, misafirhanede konaklıyor.

6 Şubat depreminde evleri hasar gören depremzedelerin bir kısmı da Büyükşehir Belediyesi’nin misafirhanesine yerleştirildi. Ancak, iddialara göre, Büyükşehir Belediyesi depremzedelere tebligat göndererek, konteynır kente gitmelerini istedi.