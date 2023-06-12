Büro-İş Başkanlar Kurulu: 'Yüzdelik' zam uygulamaları emekçilerin sorunlarını çözmez

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da toplanan Büro-İş Sendikası 6. Dönem 2. Başkanlar Kurulu, seçimlerin ardından ekonomi politikalarını ve çalışanları bekleyen tabloyu ele alan bir sonuç bildirgesi yayımladı.

Açıklanan bildirgede seçim kampanyalarına konu edilen maaş zamları, liyakat, sınav sisteminde mülakat uygulamalarının kaldırılması, 3600 ek göstergenin yaygınlaştırılması gibi talepler yinelendi.

Kamu emekçilerinin sesinin yükseldiğini belirten açıklamada ''Bu sesi silikleştirmek hatta boğmak için hem yangına su serpen birtakım kararlar almakta/alacaklarını vaat etmekte, hem de yüzde 2 barajı, geçici görevlendirme, fazla mesai gibi dayatmalarla hayatımızı zorlaştırmaktan geri durmamaktadır. Büro-İş Sendikası olarak kamu emekçilerinin örgütlenmesini engelleyecek barajları yıkmak, demokrasi yolculuğumuzda döşenen mayınları temizlemek, milli gelirden payımızı, refahtan hakkımızı almak için kesintisiz mücadele edeceğimizin bilinmesini isteriz'' denildi.

Sendikanın Genel Örgütlenme Sekreteri Candan Buyraz, toplantının ardından soL'a yaptığı değerlendirmede hükümetin zam hesabının emekçilerin sorunlarını çözemeyeceğini vurguladı:

''Sendikamız 6. Dönemin ilk Başkanlar Kurulunu 2022 Kasım ayında gerçekleştirmişti. Ülkemizin içinde bulunduğu derin ekonomik krizin kamu emekçileri dahil toplumun çok büyük kesimini her geçen gün daha fazla etkilediğini, gittikçe derinleşen kriz ve girilen seçim sürecine de dikkat çekerek popülist söylemlere konu edilen 'yüzdelik zam uygulamaları'nın açlık ve yoksulluk sınırında yaşamaya çalışan kamu emekçilerinin sorunlarını çözmeyeceğini dile getirmiştik.

Ülkemizin geçirdiği son dönem ise hem tarihe not edilecek büyük bir toplumsal felaketi hem de seçim sürecini kapsamaktadır. Bu iki temel unsur 1. Dönem Başkanlar Kurulundan bu yana yaptığımız çalışmaların referans noktalarını oluşturmuştur.

Sonuçta kimilerinin ‘Türkiye’nin son seçimi’ dediği süreci tamamlamış ve nihayetinde Meclis bileşimi oluşmuş durumda. Bunun sendikal mücadelemize de etki edecek sonuçları olacağından kuşkumuz yok.

Yeni mücadele programımızı belirlerken seçim vaatlerinin takipçisi olmanın ötesinde bizim işimiz haklı taleplerimizi dile getirmeye ve bu kararlılıkla yola devam etmek olacaktır.''