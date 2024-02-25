Burkina Faso'da kiliseye saldırı: 15 kişi yaşamını yitirdi

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da pazar ayini sırasında bir kiliseye düzenlenen saldırıda 15 kişi yaşamını yitirdi.

Dori Katolik Kilisesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Sahel bölgesinin Seno eyaletinde bulunan Essakane köyündeki kilisenin pazar ayini sırasında kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırıya uğradığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Burkina Faso'da 2015'te El Kaide ve IŞİD'in saldırıları nedeniyle en az 20 bin kişi yaşamını yitirmiş, 2 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Hükümet verilerine göre, bu kişilerden yalnızca 120 bini evlerine dönebildi.

Başbakan Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, geçen yıl yaptığı bir konuşmada, ülke topraklarının yüzde 65'inin devlet kontrolünde olduğunu söylemişti.

Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traoré bu ayın başında yaptığı açıklamada cihatçı gruplara karşı gerekirse Rus askerlerinin ülkeye konuşlandırılabileceğini söylemişti.