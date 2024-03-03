Burkina Faso'da geçen haftaki saldırılarda 170 kişi öldü

Burkina Faso'da geçen hafta düzenlenen saldırılarda 170 kişinin öldüğü bildirildi.

Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, geçen hafta ülkenin kuzeyindeki Yatenga ilçesine bağlı Komsilga, Nodin ve Soro köylerine düzenlenen saldırılarda toplam 170 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, saldırılara ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Burkina Faso'da 25 Şubat'ta kilise ve camiye düzenlenen saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede 2015'te El Kaide ve IŞİD bağlantılı cihatçı örgütlerin saldırılarının ardından 2 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Hükümet verilerine göre, bu kişilerden yalnızca 120 bini evlerine dönebildi.

Başbakan Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, geçen yıl yaptığı bir konuşmada, ülke topraklarının yüzde 65'inin devlet kontrolünde olduğunu söylemişti.