Burhaniye'de 'yoksulluğa ve karanlığa hayır' mitingi

Balıkesir Burhaniye'de Körfez Emek ve Demokrasi Güçleri ''Yoksulluğa ve Karanlığa Hayır'' talebiyle yürüyüş ve miting gerçekleştirdi.

Eski Kütüphane önünden başlayan yürüyüşe DİSK Genel-İş, Emekli-Sen, Tüm Emekli-Sen, Eğitim-Sen, CHP, Emek Partisi, HEDEP, SOL Parti, TİP, TKP, Pir Sultan Abdal Derneği ve Alevi Kültür Dernekleri, Burhaniye Halk İnisiyatifi katıldı. Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı mitingde geçim sıkıntısı ve savaş karşıtı sloganlar atıldı.

Artan hayat pahalılığının öğrencilerden emeklilere toplumun birçok kesimini eve hapsettiğinin dile getirildiği açıklamada emekli maaşlarına yapılan ''zam'', ''Alenen dalga geçiyorlar, asla affetmeyeceğiz'' sözleriyle protesto edildi.

Devletin tarikat ve cemaatlerin kontrolüne geçtiği, laikliğin yok edildiğini vurgulayan açıklamada, “Eğitim kurumlarında yuvalanan siyasal İslamcı çeteler ÇEDES’le karma eğitimi hedef alarak ülkeyi orta çağ karanlığına çekmektedir. Gençlik, memleketten umudunu yitirmiş, çaresizdir. Yoksulluk ve hayat pahalılığı onları da derinden etkilemiş, üniversitede okuma hakkından vazgeçmek zorunda kalan binlerce gencimiz, yaşam kavgasını sürdürme telaşına düşmüştür” ifadeleri kullanıldı.

'Maden şirketlerini hep birlikte kovmalıyız'

Madra ve Kaz Dağlarının Koza, maden şirketlerine peşkeş çekildiği dile getirilen açıklamada, şunlar belirtildi: “Dağlarımızın yüzde yetmişine ruhsat verilerek sermayeye peşkeş çekilmiştir. Altın madenleriyle altı oyulan dağlarımız, ovalarımızda bir süre sonra yaşam yok olacaktır. Denizlerimiz lağım sularıyla kirletilmektedir, bu gidişle körfezde yaşayanlar için denize girmek hayal olacaktır. Verilen tüm maden ruhsatları iptal edilmelidir. Bu ülkede siyaset iktidar ve muhalefetin ortaklığıyla sandığa hapsedilmiş, sandığın da dibi çürümüştür. Bu gerici hain ittifaktan kurtuluş, emekçilerin, emeklilerin, kadınların, gençlerin, cumhuriyetçilerin, demokratların sokakta, alanlarda, işyerlerinde kuracakları sahici yaşamsal ittifaklardan geçmektedir. Bu insanlık düşmanı düzene hep birlikte hayır demeli, hep birlikte hepsini kovmalıyız.”

İsrail'in Gazze'ye dönük saldırılarının kınandığı eylemde, ''Geçmişten bu güne Filistin sorununu yaratan ve çözümsüzlüğü dayatan ABD ve Avrupalı emperyalistlerdir. 75 yıldır kadın çocuk demeden sivilleri katleden siyonist İsrail devletinin gerçekleştirdiği tüm toplu imha ve soy kırımın suç ortaklarıdır. Savaşa hayır demek insan olabilmek demektir'' denildi.