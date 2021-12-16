Burhan Şeşen'den Küba ile dayanışma kampanyasına destek

José Martí Küba Dostluk Derneği'nin (JMKDD), Küba ile dayanışma kampanyasına bir destek de müzisyen Burhan Şeşen'den geldi.

Burhan Şeşen video mesajında Küba'ya uygulanan ABD ablukasının derhal son bulmasını isterken "Dayanışma Ablukadan Güçlüdür" başlıklı kampanyaya katılma çağrısında bulundu.

JMKDD'nin Küba’nın aşılama çalışmalarını yapabilmesine ve salgını yenebilmesine destek sunmak adına en çok ihtiyaç duyduğu malzemeleri sağlamak ve Küba halkına göndermek için başlattığı dayanışma kampanyası sürüyor.