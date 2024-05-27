Burdur'da diyaliz krizi: 33 hasta fenalaştı, perde arkasında ne var?

Diyaliz hastaları, tedavi için gittikleri Burdur Devlet Hastanesi’nde neredeyse ölümle burun buruna geldi. Diyalize giren 33 hasta yoğun bakıma alındı, entübe edilen 14 hastanın 10’u normal solunuma başlasa da 4’ünün durumu ağır.

Peki, olan biten neydi?

25 Mayıs saat 08.00-12.00 ile 12.00-16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetlerle hastaneye geldi. Hastaların şikayetiyle başlayan süreç diyaliz merkezini kapattı.

NOW Haber’in 26 Mayıs tarihli haberine göre, cihazlar bir gün önce bakıma alınmıştı. Hastaların cihazlarda kalan dezenfektan kalıntıları nedeniyle zehirlendikleri iddia edildi. DHA’ya konuşan hasta yakınlarından da “Sabah saat 8’den 12’ye kadar, 1’den 4’e kadar gelen tüm diyaliz hastalarımız dezenfektan verildi diyor. Arıtma patladı diyorlar” ifadelerini kullanıyor. soL'un ulaştığı hastane kaynaklarına göreyse cihazlara bakım işlemi yapılmadı.

Haftasonu diyalize giren 33 hasta benzer şikayetlerle başvurdu hastaneye.

İlk müdahalenin aynı hastanenin acil servisinde yapıldığı hastalar çevre illerdeki hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olanlar entübe edildi.

Önlem olarak Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi kapatılırken, adli ve idari tahkikat başlatıldığı da duyuruldu.

soL’un edindiği bilgilere göre cihazlar bir gün önce bakıma alınmadı ancak ilgili makamlar hastaların rahatsızlanmasının nedenine ilişkin hâlâ herhangi bir ipucu bulamadı.

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü'nün bugün yaptığı açıklamaya göre 3 hasta Antalya'da, 1 hasta da Afyon’da entübe edilmiş durumda. Diğer hastaların durumu iyiye gitse de yakın takipleri devam ediyor.

Olumsuz durum sonrasında polis olay yeri inceleme ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Bölümünde incelemelerde bulunurken yaşanan durumunun nedeninin yapılan incelemeler sonrasında çıkacak Adli Rapor ile belli olacak.