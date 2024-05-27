Suriye ile normalleşen Arap devletlerinde bir adım da Suudilerden: 12 yıl sonra büyükelçi atadı

Suudi Arabistan'ın devlet haber ajansı SPA, ülkenin Suriye'ye yeni büyükelçi atadığını duyurdu. Şam'a büyükelçi olarak atanan ismin Faisal Al-Mujfel olduğu bildirildi.

Suriye'de iç savaşın çıkmasının ardından 2012'de büyükelçiliğini kapatan Suudi Arabistan, böylece 12 yılın ardından ilk kez Şam'a büyükelçi atamış oldu.

Suudi Arabistan, Suriye'deki büyükelçiliğinin bu yılın başlarında yeniden açılacağının, ilişkilerde normalleşme sürecinin başlayacağının sinyallerini vermişti. Şam da, geçen yıl Riyad'daki büyükelçiliğini yeniden açmış ve Aralık ayında yeni bir büyükelçi atamıştı.

Diğer Arap devletleriyle yeniden normalleşme süreci

Birçok Arap devleti, diplomatik ilişkileri kestiği Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la ilişkileri son yıllarda normalleştirme çabası içerisinde.

Birleşik Arap Emirlikleri de (BAE), iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasının ardından 13 yıl aradan sonra ilk büyükelçisini bu yılın başında Suriye'ye göndermişti. BAE, Aralık 2018'de Şam'daki büyükelçiliğini yeniden açarak maslahatgüzar Abdul Hakim el-Nuaimi'yi iki taraf arasındaki diplomatik işleri yürütmekle görevlendirmişti.

Batılı devletler ve Arap devletleri, 2011'deki savaşın başlamasının ardından Suriye'yle bağlarını büyük ölçüde kesmişti.

Geçtiğimiz yıl Çin'in arabuluculuğuyla İran'la Suudi Arabistan arasında yapılan anlaşma, Suriye'nin bölgede yaşadığı izolasyonu büyük oranda azaltmıştı. Anlaşmanın ardından Şam, Mayıs 2023'te Arap Birliği'ne yeniden dahil olmuştu.

ABD ve İngiltere, Suriye hükümetiyle ilişkilere hâlâ karşı olduklarını ancak yine de ilişkileri yeniden kuran Arap ülkeleriyle çalışmaya devam edeceklerini açıklamıştı.

Suudi Arabistan Suriye'deki iç savaşta cihatçılara destek veriyordu

Esad'ın 2011'de Batı destekli cihatçı grupların başlattığı ayaklanmalara müdahale etmesinin ardından bu gruplara destek veren başta Suudi Arabistan olmak üzere birçok Arap ülkesi Şam'la diplomatik ilişkileri kesmişti. Bu ayaklanmalar, daha sonra uzun yıllar sürecek bir iç savaşa dönüştü. Suriye ordusu, savaşta ülkedeki cihatçı grupları büyük oranda püskürttü ve topraklarının büyük bir bölümünde yeniden kontrol sağladı. Diğer yandan, Suriye'deki iç savaş, ülkenin ekonomisine, altyapısına ve kalkınma sürecine büyük zararlar verdi.