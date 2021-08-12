Burdur yangınıyla ilgili 6 kişi gözaltında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, '"Muğla, Köyceğiz yangını da kontrol altına alındı" açıklamasında bulundu. Pakdemirli, Burdur yangınıyla ilgili 6 kişinin gözaltında olduğunu duyurdu.

Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle:

“En geç yarın sabah Bartın-Karabük yolundaki hasarlar giderilecek ve ulaşıma açılacaktır.

(Burdur Bucak yangını) Yangınla ilgili 6 kişi gözaltında. Kolluk ve savcılık araştırmalarına devam ediyor.

Burdur Bucak yangınında 21 ev zarar gördü ve 7 mahalle tahliye edildi, tahliye edilen kişi sayısı 200'ü aştı.

(Dün öğleden sonra çıkan orman yangın) Manavgat'ta çıkan yangın kontrol altına alındı.”