Pakdemirli: Bucak yangını tehlikeli, yanan evler var

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Burdur Bucak'taki yangına ilişkin "Bucak yangını tehlikeli. Yanan evler, boşaltılan evler var" dedi.

Antalya Manavgat'taki yangına ilişkin ise Pakdemirli "Manavgat yangını maalesef tehlike arz ediyor ama yavaşlama eğilimine girdi" diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte, Marmaris'taki AFAD koordinasyon merkezinde açıklama yapan Pakdemirli, Muğla Köyceğiz'deki orman yangınıyla ilgili olarak "Köyceğiz yangınında yerleşim yerlerine tehdidi ortadan kaldırdık. Yangının sonuna doğru geliyoruz" dedi.

Bakan Dönmez ise Yeniköy Termik Santraline ilişkin "Bu sabah saat 06.30 itibarıyla santralimizin ilk ünitesi çalışmaya başladı. Yarın da ikinci üniteyi devreye alacağız" dedi.