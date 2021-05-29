Burdur Valiliği'nden Salda Gölü açıklaması

Millet bahçesi projesiyle gündemde olan Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’nde ortaya çıkan ürkütücü görüntülerle ilgili valilikten açıklama geldi. Beyaz kumsalları kararan, suyunun rengi ise turkuazdan sarıya dönen Salda Gölü’ndeki görüntülerin mevsimsel olduğu savunulan Burdur Valiliği’nin açıklamasında, “Salda Gölü çevresinde geniş bir şekilde yer alan çamlık ve sazlık alanlardan kaynaklı polenlerin göl suyuna karışması sonucunda göl kıyısında suyun sarardığı alanlar görülmeye başlanmıştır. Polen sebebiyle oluşan sarımtrak görüntü mevsimseldir ve her yıl aynı dönemde görülmektedir” ifadelerine yer verildi.
Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü kıyısında projelendirilen millet bahçesinin çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz hafta bölgeyi ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çalışmaları yerinde inceleyerek konuyla ilgili basın mensuplarına bilgiler aktarmıştı. Ancak beyaz kumsalları ve turkuaz rengindeki sularıyla ünlü olan Salda Gölü’nün kıyısında inşa edilen millet bahçesi ve yapılan çevre düzenlemesi kamuoyunun tepkisini çekiyor.
Salda Gölü'nde yılda 1,5 milyon ziyaretçi
Yılda 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Salda Gölü, suyunun niteliği ve ekolojik özelliklerinden dolayı kıyısına ayakkabıyla bile basılmamasını gerektirecek hassaslıkta. Ancak son 5 yıldır yoğun bir insan baskısına maruz kalan Salda Gölü'nden gelen kirlilik görüntüleri endişe yarattı.
Valilikten açıklama
Halk Plajı bölgesinde beyaz kumlarının rengi kararan, turkuaz rengindeki suları ise sarı bir balçık tabakasıyla kaplandığı görülen Salda Gölü’nde yaşananların mevsimsel olduğunu savunan Burdur Valiliği’nin konuyla ilgili açıklamasında şu görüşlere yer verildi: