Burdur Valiliği'nden Salda Gölü açıklaması

Millet bahçesi projesiyle gündemde olan Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’nde ortaya çıkan ürkütücü görüntülerle ilgili valilikten açıklama geldi. Beyaz kumsalları kararan, suyunun rengi ise turkuazdan sarıya dönen Salda Gölü’ndeki görüntülerin mevsimsel olduğu savunulan Burdur Valiliği’nin açıklamasında, “Salda Gölü çevresinde geniş bir şekilde yer alan çamlık ve sazlık alanlardan kaynaklı polenlerin göl suyuna karışması sonucunda göl kıyısında suyun sarardığı alanlar görülmeye başlanmıştır. Polen sebebiyle oluşan sarımtrak görüntü mevsimseldir ve her yıl aynı dönemde görülmektedir” ifadelerine yer verildi.

Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü kıyısında projelendirilen millet bahçesinin çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz hafta bölgeyi ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çalışmaları yerinde inceleyerek konuyla ilgili basın mensuplarına bilgiler aktarmıştı. Ancak beyaz kumsalları ve turkuaz rengindeki sularıyla ünlü olan Salda Gölü’nün kıyısında inşa edilen millet bahçesi ve yapılan çevre düzenlemesi kamuoyunun tepkisini çekiyor.

Salda Gölü'nde yılda 1,5 milyon ziyaretçi

Yılda 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Salda Gölü, suyunun niteliği ve ekolojik özelliklerinden dolayı kıyısına ayakkabıyla bile basılmamasını gerektirecek hassaslıkta. Ancak son 5 yıldır yoğun bir insan baskısına maruz kalan Salda Gölü'nden gelen kirlilik görüntüleri endişe yarattı.

Valilikten açıklama

Halk Plajı bölgesinde beyaz kumlarının rengi kararan, turkuaz rengindeki suları ise sarı bir balçık tabakasıyla kaplandığı görülen Salda Gölü’nde yaşananların mevsimsel olduğunu savunan Burdur Valiliği’nin konuyla ilgili açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

'Polenlerin göl suyuna karışması sonucu'

"Ülkemizin en değerli doğal miraslarından biri olan ilimiz Yeşilova İlçesi sınırlarında yer alan Salda Gölü’nde, yaşanan mevsimsel kuraklık dolayısıyla göl su seviyesinde düşüşler yaşanmış, bundan kaynaklı olarak Belediye Plajı olarak bilinen alanda göl tabanında balçıklar oluşmuştur. Bunun yanı sıra Salda Gölü çevresinde geniş bir şekilde yer alan çamlık ve sazlık alanlardan kaynaklı polenlerin göl suyuna karışması sonucunda göl kıyısında suyun sarardığı alanlar görülmeye başlanmıştır. Polen sebebiyle oluşan sarımtrak görüntü mevsimseldir ve her yıl aynı dönemde görülmektedir.

'Kimyasal ve mikrobiyolojik inceleme için örnek alınmıştır'

İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlık Birimi tarafından mikrobiyolojik ve kimyasal inceleme yapılmak üzere Gölden numune alınmıştır. Ayrıca Salda Gölü ve havzasını atık su kaynaklı kirlilik ve bozulmalara karşı korumak, burada bulunan köylerin ve Yeşilova ilçesinin atık sularını bertaraf etmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından sağlanan hibe ve desteklerle arıtma tesislerinin yapılması çalışmalarına başlanılmıştır."