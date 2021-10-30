'Burası Kürdistan' dediği için gözaltına alınan esnaf: Akşener çaresiz kaldı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde esnaf ziyareti yapan İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'e "Varlığımız, kimliğimiz, Kürdistan inkar ediliyor. Burası Kürdistan" diyen esnaf Cemil Taşkesen, dün gözaltına alınmış, akşam saatlerinde serbest bırakılmıştı.

Cemil Taşkesen, serbest bırakılması sonrası Rûdaw'a konuşurken, hukuksuzluğa uğradığını söyledi.

"Gece yarısı gelip beni ve ailemi rahatsız ettiler, ifade almak için gün içinde beni çağırabilirlerdi. Ama sözlerimden rahatsız oldular. Burası neresi diye sordular. Ben de tekrar ederek ‘Burası Kürdistan, burada yaşayanlar Kürt, kültürümüz var’ dedim. Bunları dedikten sonra emniyettekiler elbette rahatsız oldu. Fakat bu önemli bir şey değil" diyen Taşkesen, "Akşener’le karşılaşmam tesadüfen oldu. Arkadaşlarıma gitti, çay içecektim. Sonrasında olanlar oldu. Akşener çaresiz kaldı, bana verebileceği bir cevabı yoktu. İnkar üzerine kurulu bir şeye ne cevap verebilirsin ki? Yaşasın Kürdistan" ifadesini kullandı.