Abdullah Gül'den şaşırtan 29 Ekim mesajı

11. Cumhurbaşkanı Gül geçtiğimiz yılların aksine bu yıl dikkat çeken bir 29 Ekim mesajı paylaştı, yurttaşlardan çok sayıda yanıt geldi.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı döneminde 29 Ekim'e denk gelen günlerde 'rahatsızlanmasıyla' veya törenleri çeşitli gerekçelerle iptal etmesiyle bilinen Abdullah Gül'ün bu yıl paylaştığı 29 Ekim mesajı dikkat çekti.

29 Ekimlerde düzenli olarak "Herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum" diye tweet atan ve 'tesadüfen' rahatsızlanan Gül, bu yıl 29 Ekim mesajında "Hepimizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum" dedi.

Gül'ün bu tweetine sosyal medyada binlerce kullanıcıdan yanıt geldi. Yurttaşlar Gül'ün 29 Ekimlerde hastalanmasına göndermede bulunan çok sayıda mesaj attı.

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