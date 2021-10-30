Abdullah Gül'den şaşırtan 29 Ekim mesajı

Cumhurbaşkanlığı döneminde 29 Ekim'e denk gelen günlerde 'rahatsızlanmasıyla' veya törenleri çeşitli gerekçelerle iptal etmesiyle bilinen Abdullah Gül'ün bu yıl paylaştığı 29 Ekim mesajı dikkat çekti.

29 Ekimlerde düzenli olarak "Herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum" diye tweet atan ve 'tesadüfen' rahatsızlanan Gül, bu yıl 29 Ekim mesajında "Hepimizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum" dedi.

Gül'ün bu tweetine sosyal medyada binlerce kullanıcıdan yanıt geldi. Yurttaşlar Gül'ün 29 Ekimlerde hastalanmasına göndermede bulunan çok sayıda mesaj attı.