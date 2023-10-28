Burak Oğraş’ın ölümü: Fettah Tamince ifadeye çağrılacak

2011 yılında iş insanı Fettah Tamince’nin sahibi olduğu Rixos Hotel’de staj yaparken otelin havuzunda ölü bulunan 16 yaşındaki Burak Oğraş için adalet arayışı 12 yıldır sürüyor. 6 kişinin şüpheli olduğu dosyada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

haberimizvar.net’in haberine göre, soruşturmada 12 yıldır bir kez bile ifadeleri alınmayan iki isim ifadeye çağrıldı. İfadeye çağrılan isimler, Burak Oğraş’ın babası Murat Oğraş tarafından cinayeti örtbas etmekle suçlanan Rixos Hotels Yönetim Kurulu ve Sembol İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince ile dönemin Antalya İl Emniyet Müdürü Ali Yılmaz.

Tamince ve Yılmaz’ın ifadelerinin alınması için, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne 28 Eylül 2023 tarihinde dilekçe gönderdi. Dilekçede; Tamince ve Yılmaz’ın cinayet soruşturmasıyla ilgili bilgilerine başvurulacağından açık kimlik, adres ve iletişim bilgilerinin tespit edilerek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilmesi istendi.

Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü dilekçeye cevaben 5 Kasım 2023 tarihinde Fettah Tamince ve Ali Yılmaz’ın ise Antalya’da ikamet adreslerini Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirdi. Tamince ve Yılmaz önümüzdeki günlerde Antalya’da savcılığa ifade vermesi bekleniyor.

Burak Oğraş’ın ölümünden 10 ay sonra Rixos Hotels Yönetim Kurulu Direktörü görevine getiren eski Antalya İl Emniyet Müdürü Ali Yılmaz kamuoyunda dikkatleri üzerine toplamış, Fettah Tamince ile ilgili hiçbir bağlantısının olmadığını iddia etmişti.