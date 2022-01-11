Burak Elmas'tan Fatih Terim açıklaması

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Galatasaray teknik direktörlüğünden ayrılan Fatih Terim ile ilgili konuşulanlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Elmas, ayrılık kararının olaylı bir şekilde olduğunu düşünmediğini, yolların ayrılmasının Galatasaray’a yakışır bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti.
Burak Elmas’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
- Ayrılık olaylı olmadı. Fatih hoca, ilk önce çok sevdiğim biri ve divan kurulu üyemiz, teknik direktörümüz. Yollarımızı ayırmamız da Galatasaray'a yakışır bir şekilde oldu.
- Fatih hoca camianın içinde olmaya, camianın efsanesi ve en önemli futbol aklı olmaya devam edecek.
- Görüyorum ki yapmış olduğumuz resmi açıklamalar yeterli olmuyor. Bu konuyu uzatarak Galatasaray’ı yıpratmak adına bir iletişim çalışması olarak görülüyor. Hepimiz Galatasaray’ın iyiliğini düşünüyor.
- Hocamız görevdeyken, başka bir hoca ile görüşmedik. Galatasaray futbol paydaşlarının birileriyle görüşmesi son derece normaldir. Bunu Fatih Terim için söylemiyorum, başkası görevde olsa da aynı şekilde. birçok kulüp başkanıyla, birçok teknik direktörle, birçok futbolcuyla ilişkilerim var, görüşüyoruz.
- Anlaşmazlıklarımız olabilir. Ben Galatasaray’da iki kere istifa etmiş bir kişi olarak Başkanlığa geldim. Biz seçilirken aynı ekipte görevimizin sonuna geleceğiz diye bir şeyi taahhüt etmedik.
- Bir teknik direktörlük birlikteliği her zaman karşılıklı olarak sona erdirilebilir.
- Yola çıkarken boş mukaveleye imza atmıştık. Birçok haber gerçeği yansıtmıyor. Tazminat konusunda hocamızın talebi olmadı. Kontrat ölçüsünde gerekeni yapacağımızı söyledim ama hocamız, asla böyle bir talebi olmayacağını söyledi.
- Fatih Terim'i seçim vaadi olarak göstermek hem Fatih Terim'e hem de üyelere haksızlık olur. Bu seçimde benim vaadim projelerimdi. Fatih Terim'in Galatasaray içerisindeki makamı devam ediyor. Divan Kurulu'nda da gelip, konuşabilir, yorumlayabilir. Hocamızla ayrılığın sebepleri şu an önemli değil.