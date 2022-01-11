Burak Elmas'tan Fatih Terim açıklaması

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Galatasaray teknik direktörlüğünden ayrılan Fatih Terim ile ilgili konuşulanlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Elmas, ayrılık kararının olaylı bir şekilde olduğunu düşünmediğini, yolların ayrılmasının Galatasaray’a yakışır bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti.

Burak Elmas’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: