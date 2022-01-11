Galatasaray'dan gönderilen Fatih Terim: Mobbing uyguladınız, şimdi ayıp ediyorsunuz

Galatasaray’da Fatih Terim'in takımdan gönderildiği görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı.

Ali Naci Küçük'ün Hürriyet'te yer alan iddiasına göre, sadece 15 dakika süren görüşmede Elmas, “Hocam, teknik açıdan gidişattan memnun değilim. Teknik olarak bir değişiklik yapma kararı aldım" dedi.

Elmas'ın bu sözlerinin yanı sıra Terim'e kulüpte yöneticilik veya Sportif Direktörlük teklif ettiği iddia edildi.

Terim'in ise bu sözlere karşılık, "Bu işin böyle olacağı 10 gündür belliydi. Bana 10 gündür uyguladığınız mobbingden, yöneticiniz Işıtan Gün’ün yayına çıkıp ‘Antrenör arıyoruz’ demesinden durum anlaşılıyordu" dediği belirtildi.

Tazminat konusunun açılmasına Terim'in tepki gösterdiği, "Bana 10 gün mobbing uyguladınız, birkaç hata yaptınız, ama şimdi ayıp ediyorsunuz. İş artık ayıp boyutuna geldi. Ben Galatasaray Kulübü’nden tazminat alır mıyım" dediği iddia edildi.