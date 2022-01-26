'Bunlar daha iyi günlerimiz': Pahalı diye gaz depolamadık

İran'ın doğalgazı kesmesinin ardından elektrik arzında da sorunların baş göstermesiyle birçok organize sanayi bölgesinde üretim durdu. Sanayicide şok etkisi yaratan bu kesintilerin geçici olup olmadığı da tartışma konusu olurken uzmanlar enerjide krizin göz göre göre geldiğini belirtti.

Sözcü'den Deniz Bilici'nin haberine göre Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın yayınladığı, Enerji Politikaları ve Sürdürülebilirlik Danışmanı Leyla Karakaya imzalı değerlendirme notunda, Türkiye'nin doğalgaz altyapısının yetersiz olduğuna dikkat çekildi.

Tek bir kompresör istasyonun yapımının on yıl sürebildiğini ifade eden Karakaya, bunun bu kadar uzun sürmesinin teknik olamayacağını, burada bir vizyon sorunu olduğunu belirtti.

Uluslararası depolama sistemleri toplam tüketimin %20'sini depolayabilirken Türkiye'deki 2 tesisin toplam kapasitesinin, tüketimin %5'inin biraz üzerinde olduğu bilgisini veren Karakaya, “Üstelik biz 2021-2022 kışına depolarımız tam dolu halde bile girmedik. Fiyatlar yüksek seyrettiğinden, depoları doldurmakta tereddüt edildi. Bir kumar oynandı, yine kaybedildi” dedi.

Acil eylem planı yok

Türkiye'nin enerji krizine karşı bir acil eylem planı olmadığını belirten, Leyla Karakaya, “Enerji yönetimine acil eylem planınız yok denince bozuluyorlar, ama kusura bakmasınlar; bu uygulanan (kısıtlama), bir acil eylem planı değildir. Bu, hesapsız bir biçimde bir ülkeyi rüzgârın önüne katıp sürüklemektir. Enerji yönetimi, bu derece hesapsızlığı, tedbirsizliği, düşüncesizliği kaldırmaz” ifadelerini kullandı.

‘Bunlar daha iyi günlerimiz'

“Bunlar daha iyi günlerimiz” diyen Leyla Karakaya, “Kısa vadede bir enerjiye erişim ve enerji maliyetini karşılayabilme sorunumuz var. Çifte kriz yaşıyoruz: Arz güvenliği ve fiyat. Uzun vadede ise enerjinin sürdürülebilirliği sorunumuz var” değerlendirmesinde bulundu.