Bulgaristan 14 Kasım'da erken seçime gidiyor

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev bugün yaptığı açıklamada, 14 Kasım'da erken genel seçimler yapacağını söyledi.

Bulgaristan Nisan ve Temmuz aylarında genel seçime gitti ancak her iki seçimin ardından da hiçbir parti hükümeti kuramadı.

Eski başbakan Boyko Borisov neredeyse 10 yıldır iktidardaydı.

Cumhurbaşkanı Radev, Plevne'de yaptığı açıklamada, "Seçimler 14 Kasım'da yapılacak" diyerek, bunun cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuna denk geleceğini de sözlerine ekledi.

Yine ikinci dönem için seçimlere katılan Radev, önümüzdeki günlerde parlamentoyu feshedecek ve oylamayı organize edecek bir geçici yönetim atayacak olan resmi kararnameyi imzalayacak.

Bulgaristan'da dört yılda bir düzenlenen seçimlerle 240 sandalyeli parlamento belirleniyor.