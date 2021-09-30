Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi sahte PCR testi nedeniyle tutuklandı

Bülent Ersoy'un Kuzey Kıbrıs'ta vereceği konser öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşanmış, Ersoy'un orkestra ekibinin PCR testi sahte çıktığı için orkestra ekibi Ercan Havalimanı'nda incelemeye tabi tutulmuştu.

Kıbrıs Postası'nda yer alan habere göre, Bülent Ersoy’un Nuh’un Gemisi Otel’de vereceği konser için Kuzey Kıbrıs'a sahte PCR ile giriş yapan 21 kişilik orkestra ekibinin hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. Esas karar, 4 Ekim’de açıklanacak.

Öte yandan ekibe sahte PCR belgesi sağlayan zanlılar Yılcay Takar, Mehmet Öz ve otelin genel müdürü zanlı Süleyman Leventoğlu, 20’şer bin TL’lik teminatla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.