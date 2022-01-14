Bülent Ersoy'dan Anıtkabir'deki görüntülerle ilgili ilk açıklama

Anıtkabir ziyareti sırasında Bülent Ersoy'a şemsiye tutan üniformalı subay fotoğrafının kriz konusu olması sonrası Anıtkabir Komutanı Hava Savunma Albay Hakan Osman Sert'in görevden alınmıştı.
MSB'den yapılan ilk açıklamada, "Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanı görevinden alınmıştır" denilmiş, Anıtkabir Komutanı Hava Savunma Albay Hakan Osman Sert’in tayini Hakkari’ye çıkmıştı.
TGRT Haber’deki "Yasemin Bozkurt ve Erol Köse ile Bilmedikleriniz" programına konuşan Bülent Ersoy, "Sadece Atam’a mezarının başında dua ettim ve mozolesinde saygı duruşunda bulundum" dedi.
Ersoy, kimseden şemsiye tutmasını ve sandalye vermesini istemediğini söyledi. Sandalyesini kendisinin götürdüğünü belirten Ersoy, komutanın ve asker çocuğun tayinin çıkarılmasını doğru bulmadığını kaydetti.
'Bana şemsiye tutmuşlarsa ne var bunda'
"Şemsiye tutulmasına gerek yoktu" diyen Ersoy, konuşmasına şöyle devam etti: