Bülent Ersoy müzisyenleri hedef aldı: Bakalım iş bulabilecek misiniz?

Bülent Ersoy'un Kuzey Kıbrıs'ta vereceği konser öncesi PCR testleri sahte çıkan 21 müzisyen bir aya yakın tutuklu kalmıştı.

Müzisyenler olay nedeniyle Bülent Ersoy'u suçlarken, bu müzisyenlerden biri olan Ahmet İzgi, konuk olduğu televizyon programında Ersoy'la tartıştı.

"Onlara elimin nereye kadar uzun olduğunu gösterdim. Onlar 25 güne kadar çıkamayacaklardı en az 1 sene orada kalacaklardı. Allah onların belasını versin inşallah" diyerek müzisyenleri hedef alan Ersoy, İzgi'nin "Biz oraya sağlam gittik hasta döndük" demesi üzerine "Allah sizin cezanızı versin. Zaten artık sizi isteyen yok. Bakalım siz şimdi iş bulabilecek misiniz? Siz beni tehdit ettiniz" ifadesini kullandı.