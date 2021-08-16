Bülent Arınç'tan 'sessizlik' açıklaması: ‘Mevcut durum sözün tükendiğini de gösteriyor'

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, AKP'li Bülent Arınç ile ilgili kaleme aldığı bir yazının ardından Arınç'ın kendisini aradığını söyleyerek "Sessiz kalmak benim tercihim çünkü söz tükendi" dediğini yazdı.

Zeyrek'in bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

“14 Ağustos 2021 günü yazdığım yazıda AK Parti'nin 20 yıllık serüvenini anlatmıştım. Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Abdüllatif Şener'in “kurucu eşitler” olduğunu anlatıp, AK Parti'de Erdoğan dışında kimse kalmadığını, en son Arınç'ın Yüksek İstişare Kurulu'ndan “atıldığını” yazmıştım. Sayın Arınç, bir mesaj gönderdi ve YİK'den kendisinin istifa ettiğini, bu nedenle “atıldı” sözcüğünün fevkalade “incitici” olduğunu ifade etti. Ben ayrılma sürecini bildiğim için o sözcüğü tercih etmiştim ama Arınç açısından düşününce “atıldı” sözcüğünün kastı aştığını fark ettim. O nedenle o sözü “ayrıldı” olarak değiştirmek istiyorum. Bu arada Arınç'ın mesajındaki şu cümleyi de aktarmak isterim: Sessiz kalmak benim tercihimdir. Mevcut durum sözün tükendiğini de gösteriyor.”

Bülent Arınç'tan orman yangınlarına ilişkin yaptığı açıklamada 'Doğrudan Cumhurbaşkanının hedef alınması doğru değildir' derken ​yangınla mücadeledeki iletişim hataları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirildiğini belirterek Devlet Denetleme Kurulu'nun görevlendirilmesini istemişti. Arınç, afet ile mücadelede iletişim zaaflarının yaşandığını bunun sonucu olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilerin arttığını söylemişti.