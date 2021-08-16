Bozkurt’taki HES görüntülendi: ‘Regülatörü paramparça olmuş…’

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Bozkurt'taki selle ilgili suçlanan, 20 kilometre uzaklıktaki Ebru Hidroelektrik Santrali'ni (HES) görüntüledi.

HES'in son durumunu sosyal medya hesabından paylaşan Baltacı, “Yıkılan HES yapıları burada, yalan söyleyen bakanlar orada. İşte görüntüler. Neyi saklıyorsunuz, kimi koruyorsunuz?” dedi.

'Tahribat onarılmış değil'

HES'i görüntülemek için uzun bir süre yürümek zorunda kaldıklarını ve köy yollarının yapılmadığına dikkat çeken Baltacı, devamında şunları söyledi:

“Kamuoyunun merak ettiği hidroelektrik santralinin bulunduğu bölgeyi görüntülemeyi başardık. Buraya Bozkurt’un Çiçek Yayla köyünden Tezcan Köyü’ne oradan da Kayaardı Mahallesi’nden ormanlık alandan yürüyerek geldik. Henüz köy yollarındaki tahribat onarılmış değil.

'Regülatörle, iletim kanalları paramparça'

Şu arkamda Bozkurt’un üstüne kurulmuş olan hidroelektrik santralini ve beton iletim kanallarını görüyorsunuz. Aşırı yağış dolayısıyla bu dağlarda küçük küçücük biriken sular buraya doğru akmış ve regülatörle, iletim kanallarını paramparça etmiş. Ayrıca bu bölgede çok yoğun ormancılık faaliyeti yürütülür. Ormanda kesilen tomruklar da sel suyuna kapılarak, önüne regülatörü ve iletim kanalını da alarak Bozkurt’ kadar inmiş.

'İnsanlarımız bu acı bedeli ödemek zorunda'

Tarım Bakanı felaketin ilk anlarında şöyle bir açıklama yapmıştı. ‘Selin en büyük mağduru hidroelektrik santrali’ demişti. Doğanın akışına bu şekilde müdahale edilirse hem hidroelektrik santralleri hem de şehirlerimiz, insanlarımız bu acı bedeli ödemek zorunda kalır. Bunun görüntüsünü de arkamda görüyorsunuz şu anda.”