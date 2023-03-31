Bülent Arınç'tan İYİP paylaşımı: İtidale davet ediyorum

AKP kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, İYİP İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerini ileten Arınç, herkesi "seçim süresince olabilecek tüm provokasyonlara karşı itidalli olmaya" davet etti.

Arınç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan silahlı saldırıyı kınıyor, Genel Başkan Sayın Meral Akşener'in şahsında tüm İYİ Parti ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Seçimin yaklaştığı bugünlerde belirli odaklarca kasıtlı olarak yapılması muhtemel provokasyonlara ve kışkırtmalara karşı tüm siyasileri ve vatandaşlarımızı itidale davet ediyorum. Seçim propaganda sürecinin ve seçimin sağlıklı bir şekilde son bulmasını ve her seçimde olduğu gibi sonunda kazananın millet iradesi ve aziz milletimiz olmasını temenni ediyorum."