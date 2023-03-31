AKP'den kurşunlanan İYİP binasına ziyaret: 'Saldırı derin şekilde bizi üzdü'

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İYİP İstanbul İl Başkanlığı'na gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrasında olay yeri önünde açıklamalarda bulundu. Kabaktepe, "Saldırı derin şekilde bizi üzdü" dedi.

Kabaktepe'nin açıklamaları şu şekilde:

"Üzdü kelimesi az kalıyor. Demokrasi hayatımızın varlığının göstergesi olan partilerimize bu saldırıyı kınıyoruz. Meral hanıma geçmiş olsun dileklerimi ilettim.

İYİ Parti camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür şiddet olaylarının karşısında durmayı başarabilmemiz lazım. Kısa sürede bu saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunacağına inanıyorum. Biz her zaman hep birlikte bu tip hain saldırıyı gerçekleştirenlere karşı durmaya devam edeceğiz."