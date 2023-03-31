Akşener kurşunlanan İYİP Başkanlığı'na gitti: 'Korkmuyorum Recep Bey'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kurşunlanan İstanbul İl Başkanlığı önünde açıklama yaptı.
Konuşmasında kendisini "Yalanla dolanla iş yapma. Beni kendinle uğraştırma" ifadeleriyle hedef alan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.
Akşener'in açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:
- Seçime 1,5 ay kala ve Sayın Cumhurbaşkanı demem ama Cumhurbaşkanı böyle olmaz, Recep Bey’in tehdidi ile partimiz kurşunlanmıştır. Daha önce dedi ki bana bunlar iyi günlerin, linçe uğradım, evim basıldı, bu defa beni kendinle uğraştırma dedi; partimizin İstanbul İl Başkanlığı 2 yerinden kurşunlandı. Türkiye bir kabile devleti olamaz. Partilerin seçime 1,5 ay kala korkutulması kabul edilemez. Akşener’i korkutacak adam anasından doğmadı. Cenab-ı Hak’tan başka kimseden korkmam.
- Evim basıldı beraat ettiler. Linçe uğradım beraat ettiler. Torunuma iftira attılar, beraat ettiler. Aziz milletim, bu ucube sistem süremez. Bugün bana, yarın size. 14 Mayıs’ta sandığa gideceksiniz, bu pis sistemi bitireceksiniz.
- Kadın kardeşlerim sizlere sesleniyorum. Erkek siyasetçilere yapılmayan iğrençlik bana yapıldı. Eğer bu zulmün bitmesini istiyorsanız 14 Mayıs’ta oylarınızı Millet İttifakı’na oy vereceksiniz. Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı seçeceksiniz, İYİ Parti’yi birinci parti yapacaksınız.
- Recep Bey size sesleniyorum. Devri iktidarınızda başıma gelmeyen kalmadı. 14 Mayıs’tan sonra iftiralar, hakaretler bitecek. Etrafındaki yalaka tayfa yerine bize bağırmaya tercih ediyor.