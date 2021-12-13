Bülent Arınç’tan Erdoğan’a: ‘Ona da yazık, üzülüyorum…’

AKP'nin kurucuları arasında yer alan, TBMM eski Başkanı, Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olan Bülent Arınç, 140journos kanalının yayınladığı ‘Ya Devlet Başa’ isimli Sedat Peker belgesine verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Evinde asılı olan Erdoğan'la fotoğrafını yorumladı

Evinin duvarında asılı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte çekilmiş fotoğrafı sorulan Bülent Arınç, o kareyi ve geçmişteki ilişkilerini şu sözlerle yorumladı:

"Bu fotoğraf Bakanlar Kurulu'ndan. Ben başbakan yardımcısıyım, Tayyip Bey ise başbakan. Yani hoşuma giden bir fotoğraf. Şimdi siz güzel sordunuz aslında, 'Bu kadar olan bitenden sonra bu fotoğrafın burada ne işi var?' diyorlar. Ben de 'güzel günlerin hatırası' diyorum. Çünkü hala birbirimize karşı bir sevginin bir saygının olduğuna inanıyorum. Zaman zaman sert konuşmalar yapılsa da hatta beni rencide edecek düzeyde olsa da bizim hukukumuz çok eski."

'Muhatabı sayın cumhurbaşkanı'

Mevcut ekonomik kriz hakkında da konuşan "Geldiğimiz noktada yaptıklarımızla bugün yaptıklarımız arasında yani çukurla tepe arasında bir farkı gösterebiliriz" diyen Arınç şunları söyledi:

"Bunların muhatabı artık bugünkü sistemde istesek de istemesek de Sayın Cumhurbaşkanı. Tek kişilik bir hükümetten bahsediyoruz. Ona da yazık, üzülüyorum. Mükemmel bir insan, bulunmaz bir insan. En azından çok güzel işler yaptı.

'Keşke kendisi bu kadar yıpranmasa'

Bu güzel işler hatırına keşke kendisi bu kadar yıpranmasa. Sen konuşurken yüzün gülerdi, biz o gülen yüze hasretiz. Hiddet yok, kime hiddet göstereceğiz biz?"