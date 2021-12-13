Sedat Peker: Yakarım, daha neler yapacağım

140 Journos kanalının "ya devlet başa" başlıklı videosunda, ülkücü mafya Sedat Peker'le FaceTime üzerinden gerçekleştirilen görüşme de yer aldı.

Peker, söz konusu görüşmede, "Tek başımayım, sen ölmeyeceksin dedim arkadaş, intikamını almadan ölmeyeceksin, vallahi alacağım. Eğer hayatta olursam oyunlarını bozabileceğini düşünüyorum" dedi.

Peker, "Yakarım. Daha neler yapacağım. Allah'a yemin olsun neler yapacağım. Beni küçültmek istediler, değil mi? Beni rezil edeceklerdi herkese. Görüyoruz kim küçülüyor. Ben 99 senesinden beri ilaç kullanıyorum. Dedim ya uyuyan devi uyandırdınız diye. Eşimi aradım, çocuğumun kafasına silah dayadıklarını öğrendiğimde ilacı bıraktım. O gün bugün ağzıma sürmedim hiçbir tanesini. Diyorum ya akla zekaya yenileceksiniz. Yorucu oluyor, gergin oluyor, ağrı yapıyor. Ama ağrılar için de ameliyat oldum" ifadesini kullandı.