Bülent Arınç: İletişim kazaları Cumhurbaşkanı'na eleştirileri artırıyor

Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğini söyleyince Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tepkisi üzerine Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifa etmek zorunda kalan Bülent Arınç orman yangınlarıyla ilgili olarak iktidara uyarılarda bulundu.

Bülent Arınç'tan orman yangınlarına ilişkin açıklamada 'Doğrudan Cumhurbaşkanının hedef alınması doğru değildir' derken ​yangınla mücadeledeki iletişim hataları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirildiğini belirterek Devlet Denetleme Kurulu'nun görevlendirilmesini istedi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Arınç, afet ile mücadelede iletişim zaaflarının yaşandığını bunun sonucu olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilerin arttığını söyledi. Yangınlarla ilgili olarak Devlet Deneleme Kurulu'nun devreye girmesini isteyen Arınç, "DDK görevlendirilmediği takdirde tüm kusur, kabahat, ihmal ve hatalar doğrudan Cumhurbaşkanına yöneltilir ve bu durumdan Cumhurbaşkanının şahsı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi zarar görür" ifadesini kullandı.