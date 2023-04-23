Buldan: Yeşil Sol Parti dışında atacağınız her oy AKP’nin işine yarar

Yeşil Sol Parti İstanbul Kadıköy’de bulunan Yoğurtçu Parkı’nda Bahar Şenliği düzenledi. Etkinliğe, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk, Yeşil Sol Parti İstanbul milletvekili adayları katıldı.

HDP Eş Genel Başkanı Buldan etkinlikte yaptığı konuşmada 14 Mayıs seçimleri öncesinde ilk mitinglerini yarın Hakkari'de yapacaklarını belirterek "Hakkari’de 3-0 yapmak için gideceğiz. Ama İstanbul da bizim için oldukça önemli. Şu ana kadar aldığımız oyları 2’ye 3’e katlamamız gerekiyor ki TBMM’ye büyük bir farkla Yeşil Sol’un rengini yansıtalım" dedi.

Hedeflerinin 100 milletvekilinin üzerine çıkmak olduğunu söyleyen Buldan "Bunu başarırsak parlamentoda anahtar bir rol oynayabiliriz. Böylece bundan sonra parlamentoda hiçbir kanun bizim onayımız olmadan geçemez" ifadesini kullandı.

'Başka partilere verilen oylar ittifaka yazılmaz'

Buldan "Bazı kafa karışıklıkları yaratanlar var. Şimdi ittifak olarak seçimlere giriyoruz. Bizim de bir ittifakımız var Emek ve Özgürlük İttifakı. Başımız gözümüz üzerinde yeri var. Ancak Yeşil Sol dışında atacağınız her oy AKP’nin işine yarar. Bu böyle bilinsin, böyle algılansın. İttifak içerisinde başka partilere verilen oylar ittifaka yazılmaz. Her partinin kendi hanesine yazılır. O yüzden 'hiçbir farkımız yok, bize de verirseniz kazanırız' diyenlere sakın bakmayın. Tek adresimiz Yeşil Sol’dur, başka adresimiz yoktur" diye konuştu.