Buldan: Söylediğimiz sözlerin hedefi ittifak içindeki partiler değil

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan dün İstanbul Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı'nda katıldığı etkinlikte "Yeşil Sol dışında atacağınız her oy AKP’nin işine yarar. İttifak içerisinde başka partilere verilen oylar ittifaka yazılmaz. O yüzden 'hiçbir farkımız yok, bize de verirseniz kazanırız' diyenlere sakın bakmayın" demişti.

Buldan bugün Yeşil Sol Parti'nin Hakkari'deki mitinginde yaptığı konuşmada "Söylediğimiz sözlerin, yaptığımız açıklamaların hedefi ittifak içindeki partiler değil; bizim tek bir hedefimiz vardır o da AKP-MHP iktidarıdır" ifadesini kullandı.

Buldan'dan diğer adaylara çekilme çağrısı

Buldan, "AKP-MHP iktidarına Hakkari’den ders verme zamanıdır. Hakkari 3-0 yapacak, bundan hiçbir kuşkumuz yok. Şimdi hedefimiz 3-0; yani demokrasi 3, faşizm sıfır" dedi.

Sözlerine, Hakkari'deki diğer milletvekili adayları hakkında devam eden Buldan, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi Hakkari’de 3 değerli arkadaşımız buranın adayıdır. Biz bugün bu 3 arkadaşımızın sizin adınıza parlamentoya gidişini görmek için buradayız. Ama farklı ve bağımsız aday olanlar şunu bilsin ki artık bu halkın sizin yalanlarınıza karnı tok. Gelin yol yakınken halkımızın iradesi neredeyse, halkımız nerede duruyorsa, Hakkari halkı kimi işaret ediyorsa siz de onu destekleyin ve onurunuzla bu mücadeleye katkı sunun. Umut ediyor ve diliyoruz ki yol yakınken bu yanlıştan dönersiniz. Diğer partilerden de aday olanlar var. Hakkari halkının diğer partilere 3-0 çekeceğinden hiç kuşkumuz yok."

'Söylediğimiz sözlerin hedefi ittifak içindeki partiler değil'

Buldan, dün Yeşil Sol Parti'nin İstanbul Kadıköy’de bulunan Yoğurtçu Parkı’nda düzenlediği Bahar Şenliği'nde gerçekleştirdiği konuşmaya da değindi.

Buldan, Emek ve Özgürlük İttifakı'na yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili halkımız önemli ittifaklar gerçekleştirdik. Hem Kürdi ittifaklarımızla hem de Türkiye’nin batısındaki Emek ve Özgürlük İttifakımızla kararlı bir şekilde AKP ittifakını göndermeye karar verdik. Emek ve Özgürlük İttifakının bu mücadelede büyük bir emeği olacak.

Söylediğimiz sözlerin, yaptığımız açıklamaların hedefi ittifak içindeki partiler değil; bizim tek bir hedefimiz vardır o da AKP-MHP iktidarıdır. Biz önemli bir mücadele ortaklığı gerçekleştirdik. Bu ortaklık faşizmin kaybetmesi üzerine kuruldu. Faşizmin kaybetmesi, Türkiye’ye demokrasinin gelmesi demektir. Emek ve Özgürlük İttifakı birlikte bu mücadeleyi yürütecek ve sonucu birlikte alacaktır."

Ne demişti?

Buldan, dün gerçekleştirdiği konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bazı kafa karışıklıkları yaratanlar var. Şimdi ittifak olarak seçimlere giriyoruz. Bizim de bir ittifakımız var Emek ve Özgürlük İttifakı. Başımız gözümüz üzerinde yeri var. Ancak Yeşil Sol dışında atacağınız her oy AKP’nin işine yarar. Bu böyle bilinsin, böyle algılansın. İttifak içerisinde başka partilere verilen oylar ittifaka yazılmaz. Her partinin kendi hanesine yazılır. O yüzden 'hiçbir farkımız yok, bize de verirseniz kazanırız' diyenlere sakın bakmayın. Tek adresimiz Yeşil Sol’dur, başka adresimiz yoktur."