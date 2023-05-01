Buldan: Şimdi Tayyip’i göndermek de İstanbulluların elinde

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ilk kez siyaset arenasına İstanbul’da çıktığını belirterek "Şimdi Tayyip’i göndermek de İstanbulluların elinde. Siyasi hikayesi İstanbul’da bitecek" dedi.

Yeşil Sol Parti’nin İstanbul’un Bağcılar ilçesinde düzenlediği mitingde konuşan Buldan, “Birileri kıskanacak diye korkuyorum. Dün İzmir’de Tayyip’in yaptığı mitingin üç katı burada, helal olsun size. İşte halk budur, işte değişimin ve dönüşümün göstergesi bu meydandır" dedi.

'Atı alan Üsküdar'ı geçemeyecek bu sefer'

Gittikleri her yerde aynı coşkuyu gördüklerini söyleyen Buldan "Niye? Çünkü Türkiye halkları, Türkiye toplumu kararını vermiş. Tayyip gidecek, AKP gidecek, MHP gidecek. Göndereceğiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın, göndereceğiz. Şimdi ‘Ya hile yaparlarsa, gitmezlerse ya yine bunlar başımıza gelirse’ diyorlar. Hiç kimse kaygılanmasın, kuşku duymasın; biz, onları yerel seçimlerde İstanbul’da nasıl gönderdiysek 14 Mayıs’ta da aynı şekilde göndereceğiz. İstanbul için de aynı şeyi söylüyorlardı. ‘Ne yaparsak yapalım İstanbul’u bırakmayacaklar, terk etmeyecek’ diyorlardı. Ne oldu? Tıpış tıpış gittiler, arkalarına bakmadan gittiler. Şimdi de tıpış tıpış göndereceğiz onları. İnanın, arkalarına bile bakmaya fırsatları bile olmayacak. Atı alan Üsküdar’ı geçemeyecek bu sefer" diye konuştu.

'Tayyip'i göndermek İstanbulluların elinde'

Buldan "Biliyorsunuz, Tayyip’in siyaset arenasına çıkması İstanbul’la başladı. Şimdi Tayyip’i göndermek de İstanbulluların elinde. Siyasi hikayesi İstanbul’da bitecek. Şimdi halkımız ‘patates, soğan’ diyor ya. Onlar, ‘Halkımızın patates ve soğanla derdi yok’ diyor. Çünkü onların, insanların evinde tencerelerin kaynamadığından haberi yok. Çünkü onlar; patates, soğanın halkımız için ne kadar önemli olduğunu bilmiyor. Çünkü saraylarda yaşıyor, İstanbul halkının ne yaşadığından haberleri yok." ifadelerini kullandı.

Buldan "14 Mayıs tarihinde değiştirmek, dönüştürmek, kazanmak ve başarmak için, söz ve karar sahibi olmak için oylarımız Yeşil Sol’a. Faşizmi geriletmek için de cumhurbaşkanlığı seçiminde oylarımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na. Bu, çok stratejik bir karar. Biliyorsunuz, İstanbul seçimlerinde de aynı stratejik kararla İstanbul’da demokrasi güçlerinin kazanmasına bizler vesile olduk. Aynı görev ve sorumlulukla başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı değiştirmek ve onun yerine Kemal Kılıçdaroğlu’nu seçmek, bir de Yeşil Sol’u güçlü bir temsiliyetle parlamentoya göndermek…" diye konuştu.