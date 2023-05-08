Buldan: Meydanlarda parmak sallayanlar, son 5 günde yaşanacaklardan sorumludur

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Yeşil Sol Parti'nin bugün Kars’ta düzenlediği mitingde konuştu.

Buldan dün Erzurum'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitingine yönelik taşlı saldırıya tepki gösterdi. Buldan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin iki gün önce yaptığı açıklamayı hatırlatarak “Meydanlarda parmak sallayanlar, son 5 günde yaşanacaklardan sorumludur. Şimdi meydanlarda hakaret edenler, parmak sallayanlar, tehdit edenler, ırkçı söylemlerde bulunanlar, son 5 gün içinde yaşanacaklardan sorumludurlar" dedi.

Buldan "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin iki gün önce yaptığı açıklamayı nefretle ve şiddetle kınıyorum. Arkadaşlar, kimseyi yuhalamayalım, çünkü zaten 4 günleri kaldı. Biz göndereceğiz onları, yuhalamaya gerek yok. ‘Kılıçdaroğlu’nun ortaklarına ya müebbet ya da bedenlerine birer kurşun’ dedi. Bu, çok talihsiz bir açıklama. Arkasından ne oldu? Dün Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’na taşlı saldırı gerçekleşti. Yeşil Sol Parti’nin Tarsus’ta aracı taşlandı. Bugün Trabzon’da CHP milletvekillerine saldırı gerçekleşti. İşte bu ırkçı söylemlerin gerçekleşen bu saldırıların arkasında olduğunu, sorumluluğun da bunları söyleyenlere ait olduğunu belirtmek isterim. Bu saatten sonra insanlarımızın ayağına taş değse, kılına zarar gelse bütün bunların sorumlusu bu söylemlerdir, bunları söyleyenlerdir" diye konuştu.

'Bunların içinde Allah korkusu yok'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Ben, Allah'tan talimat alıyorum" sözlerini hatırlatan Buldan "Kendisini peygamber zannediyor. Dini siyasete alet etmekten ne yüzü kızarıyor ne de utanıyor. Dini istismar edenler, 14 Mayıs’ta bu halktan cevabını alacak" dedi.

Buldan "Saray’ın penceresinden Kars halkının ne yaşadığı ne yediği ne içtiği görülebiliyor mu? Soğan alabiliyor mu, patates alabiliyor mu, esnaf siftah yapabiliyor mu, çiftçi üretim yapabiliyor mu? Bunları görmezler, göremezler. Çünkü o pencereden Türkiye tozpembe görünüyor. Ama biz, o perdeyi 14 Mayıs tarihinde ampulleriyle birlikte söküp atacağız" ifadelerini kullandı.

"Bunların içinde Allah korkusu yok. Bunların içinde insan sevgisi yok. Bunlarda sadece kötülük var, zalimlik var, zulüm var. Sadece korktukları şey, koltuklarından olmak ve seçim sandıkları. Ama artık korkunun ecele faydası yok" diyen Buldan Yeşil Sol Parti olarak 100 milletvekili hedeflediklerini bunların 3'ünün Kars'tan geleceğini söyledi.

"Bir oy Yeşil Sol’a, bir oy faşizmi göndermeye gidiyoruz. Yani diğer oyumuz Kemal Kılıçdaroğlu’na" diyen Buldan "Sizlere ‘14 Mayıs darbe girişimidir’ diyenlere bir demokrasi dersini sandıkta hep birlikte verelim. Çünkü 14 Mayıs’a ‘darbe’ diyenler var. Çünkü kafaları sadece darbeye çalışan bir iktidar var. Onlar darbeleri iyi bilirler. Kars halkına nasıl darbe yapıldığını iyi bilirler. Kars halkının belediye eş başkanlarını görevden alıp yerine kayyum atamasını iyi bilirler. Onlar, eğer Kenan Evren yaşamış olsaydı Evren’i cumhurbaşkanı adayı yaparlardı. Çünkü zihniyetleri aynı. Ama biz, darbelere de faşizme de kötülüklere de zulme de hukuksuzluklara da 14 Mayıs’ta hep birlikte son vereceğiz" ifadelerini kullandı.