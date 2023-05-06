Buldan: HDP kapalı kapılar ardında kirli pazarlıklar yapmaz

Yeşil Sol Parti Antalya’da miting gerçekleştirdi. Turgut Özal Spor Salonu önünde gerçekleştirilen mitinge, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Grup Başkanvekili ve Yeşil Sol Parti Antalya Milletvekili Adayı Saruhan Oluç’un yanı sıra milletvekili adayları katıldı.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Buldan, “Bu seçimlerde AKP’yi gönderiyoruz, göndereceğiz” dedi. Buldan şunları söyledi:

"Bu iktidarı göndereceğiz. Antalya’da da tabela partisi yapacağız. Şimdi kaybettiklerini, kaybedeceklerini gördüler ve anladılar. Kirli ve kara propagandaya başladılar, çünkü kaybediyorlar, kaybedecekler. Bin bir türlü iftirayı, yalanı, kara propagandayı ifade etmeye başladıklarını görüyoruz. Ne diyorlar HDP’nin Millet İttifakı’yla kapalı kapılar ardında kirli pazarlıklar yaptığını iddia ediyorlar. Buradan açık konuşuyoruz: HDP hiç kimseyle, hiçbir zaman, hiçbir yerde kapalı kapılar ardında kirli pazarlıklar yapmadı, yapmaz. Ne yaptıysak açık yaptık, şeffaf yaptık, kameralar karşısında söyledik. Kaybettiklerini gördükleri için bu tür propagandalara başladılar. Çünkü bir kez daha iftiralara başladılar. Buldukları slogan şu: Bizim biraz daha çalışmaya ve yola ihtiyacımız var diyorlar, biraz daha zamana ihtiyacımız var, bize oy verin bir kez daha iktidara gelelim diyorlar. Bir sloganlarında ‘Doğru Zaman Doğru Adam’ diyorlar. Biz de diyoruz ki, zaman doğru ama adam yanlış. Bu adam gidecek, AKP bitecek, Erdoğan gidecek."