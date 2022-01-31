Buldan hakkında açılan soruşturma dosyası Ankara'ya gönderildi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, İzmir il binalarına yönelik silahlı saldırı düzenleyen ve Deniz Poyraz’ı katleden Onur Gencer hakkında açılan davanın ilk duruşmasında, mahkeme heyetine yönelik “hakaret içerikli söz ve davranışlarda” bulunduğu iddiasıyla açılan soruşturmada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buldan'ın, İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada heyete yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturmada, delilleri toplayarak dosyayı tamamladı.

Dosyaya, Buldan'ın yaptığı konuşma sırasında, duruşmayı izleyenlerce çekilmiş ve sosyal medyada paylaşılan görüntüleri de eklendi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre görüntülerde, "Buldan'ın mahkeme heyetinin adil yargılama yapmasını etkilemeye teşebbüs mahiyetinde söz ve davranışlarda bulunduğu, sağ el işaret parmağını da sallayarak heyetin saygınlığını rencide etmeye yönelik ifadeler kullandığı" öne sürüldü. Dosya, yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.