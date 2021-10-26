Buldan: Çözüm yerini parlamento olarak görenler tezkereye ‘hayır’ demeli

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Meclis grup toplantısında konuştu.

Konuşmasında gündemde olan tezkere başlığına değinen Buldan “Kürt sorununun çözüm yerini parlamento olarak görenler, tezkereye ‘hayır’ demelidir” dedi.

Buldan'ın konuşmasından bir bölüm şöyle:

'Bu tezkere iktidarın aynı zamanda gidiş tezkeresidir'

"Halkın gündemi, yoksulluk, işsizlik, geçim derdi ve adaletsizlik iken iktidara bakıyoruz gündemleri yine savaş tezkereleridir. Irak/Suriye Birleşik savaş tezkeresi bugün genel kurulda görüşülecek. Her yıl tezkerenin süresini bir yıl uzatan iktidar, bu kez süreyi 2 yıl uzatmak istiyor. Demek ki İktidar, bir yıl sonra AKP grubunun kalıp kalmayacağından ve meclisi toplayamayacağından endişe ettiği için süreyi 2 yıl uzatarak tezkereyi garanti altına almaya çalışmaktadır. Gidici olduklarını kendileri de görmektedir. Bu tezkere iktidarın aynı zamanda gidiş tezkeresidir."

'Suç örgütlerine nefes aldırma tezkeresidir'

"2023’e kadar parlamentoyu savaş siyasetinin ipoteği altına almaya çalışan tezkerenin adını doğru koyalım: Uluslararası hukuka aykırı olan bu tezkere içeride ve dışarıda çözümsüzlük tezkeresidir. Çürümüş yolsuzluk ve rant düzenini ayakta tutma tezkeresidir. İflas etmiş ekonominin, büyük çöküşün üzerini kapatma telaşıdır. Suriye barışını sabote etme, çatışma ve istikrarsızlıktan nemalanma tezkeresidir. Bu tezkere Kürt düşmanlığı tezkeresidir. Suç örgütleri; ÖSO’ya, IŞİD’e, El Nusra’ya nefes aldırma tezkeresidir. Bu tezkere, toplumsal desteğini her geçen gün kaybeden AKP iktidarının seçim kampanyasıdır."

'Geçin bunları'

"Suriye halklarına karşı işlemedik suç bırakmayan ve bu suçları Birleşmiş Milletler ve uluslararası izleme örgütlerince de defalarca belgelenen suç gruplarına destek anlamına gelen bu tezkere, yeni insanlık suçlarına zemin oluşturmaktadır. Neymiş? ‘Terör’ koridoruna izin vermeyeceklermiş. Geçin bunları. Geçin diyoruz AKP hükümetine; ‘Koridor’ arıyorsanız, Suriye’nin içini karıştıran ve sizden yüz bulan yapılara bakacaksınız. Onlara Tel Rıfat’ta, Menbiç’te hatta İdlib’te açmaya çalıştığınız alanlara bakacaksınız. Bir koridor varsa o da IŞİD terörüydü ve o Kobanê halkı bu koridoru da bir daha açılmamak üzere çoktan kapatmıştır. Bu da böyle biline. Kuzey ve Doğu Suriye halklar arası barışın koridorudur, istikrarın, demokrasinin koridorudur. Bunu böyle bileceksiniz."

"Barışa hep birlikte sahip çıkalım. En büyük barış ittifakını oluşturalım ki, Türkiye’yi bu karanlık döngüden birlikte kurtaralım. Buradan siyasal muhalefete de seslenmek istiyorum. İktidarın Suriye tezkeresiyle Türkiye’yi yeni maceralara sürükleme ve kendi koltuğunu sağlamlaştırma gayretlerine destek olmayın. Kaybetmekte olan iktidarın değirmenine su taşımayın. Suriye halklarının barış çabalarını sadece sabote edecek savaş ve yıkım politikalarına alet olmayın. Suriye barışının yanında yer alın. Diyaloğun, çözümün ve müzakerenin yanında yer alın. ÖSO’ya, IŞİD’e, El Nusra’ya uzanan bu tezkereye siz de evet oyu vererek el uzatmayın. Evet oyu verecek ellere bunları hatırlatmak istiyorum."