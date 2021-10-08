Bugünün Covid-19 tablosu: 188 ölüm, 30 bin 201 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayınladı. Buna göre son 24 saatte Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 188 oldu. Yeni vaka sayısı ise 30 bin 201 olarak açıklandı.

Bugün iyileşen sayısının 28 bin 167 olarak yansıdığı tabloya göre bugün yapılan test sayısı 360 bin 115 oldu.

Bakanlık 18 yaş ve üzeri nüfusta ikinci doz aşı yapılma oranını yüzde 74,16 olarak açıkladı.

Koca: Bu tablo ciddi ihmallerimiz olduğunu gösteriyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ana gündeminizin salgın olmasını istemiyoruz. Konuya odaklanma görevi bizim. Olağan hayatınıza kavuşmanız için sizden beklediğimiz, tedbirli davranarak kendinizi korumanız. Aşı olarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandırmanız. Bu tablo ciddi ihmallerimiz olduğunu gösteriyor" dedi.