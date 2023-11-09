Bugün toplanacak olan TBMM Danışma Kurulu kimlerden oluşuyor?

Yargıtay'ın AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından TBMM Danışma Kurulu bugün olağanüstü toplanacak. Peki Danışma Kurulu nedir ve kimlerden oluşur?

Haber Merkezi

Yargıtay'ın Can Atalay hakkında "hak ihlali" kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla başlayan krizin ardından TBMM Danışma Kurulu'nun bugün olağanüstü toplanması bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşerek Danışma Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırmasını talep ettiğini, Kurtulmuş'un bu yönde bir çağrıyı gün içerisinde yapacağını belirttiğini duyurmuştu.

TBMM Danışma Kurulu'nun bugün toplanması bekleniyor.

Danışma Kurulu nedir ve kimlerden oluşur?

Meclis İçtüzüğü'ne göre Danışma Kurulu, TBMM Başkanı veya görevlendireceği başkanvekili başkanlığında siyasi parti grup başkanları veya başkanvekillerinden kurulur.

Bu Kurul, İçtüzükte kendisine verilen görevleri yerine getirir ve Başkanın istemi üzerine danışma niteliğinde görüş bildirir.
Gerektiğinde Meclis Başkanvekilleri de Danışma Kurulu'na çağırılabilir.

Danışma Kurulu, Başkanının gerekli görmesi veya bir siyasi parti grubu başkanlığının istemi üzerine en geç yirmidört saat içinde Başkan tarafından toplantıya çağırılır.

İçtüzükte Danışma Kurulunun tespitine, teklifine veya görüş bildirmesine bağlanmış olan bütün hallerde, Danışma Kurulu, yapılan ilk çağrıda toplanamaz, oybirliğiyle tespit, teklif yapamaz veya görüş bildiremezse, Meclis Başkanı veya siyasi parti grupları ayrı ayrı, istemlerini doğrudan Genel Kurula sunabilirler. Bu durumda istemin oylanması ilk birleşimin gündemindeki Başkanlığın sunuşlarında yer alır. Danışma Kurulu önerileri görüşmesiz oylanır. Grup önerisinde ise öneriyi veren gruptan bir milletvekili beş dakikayı geçmemek üzere önerinin gerekçesini açıklayabilir. Açıklamanın ardından diğer gruplardan birer milletvekiline de isterlerse üçer dakika söz verilir. Danışma Kurulu ve grup önerileri konusunda Genel Kurulda işaret oyuyla karar verilir.

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Özel, Kurtulmuş'la görüştü: Meclis Danışma Kurulu'nun olağanüstü toplantıya çağrılması bekleniyor

CHP Genel Başkanı Özel, Meclis Başkanı Kurtulmuş'un Meclis Danışma Kurulu'nun olağanüstü toplanması yönünde bugün bir çağrı yapacağını kendisine söylediğini duyurdu.