Özel, Kurtulmuş'la görüştü: Meclis Danışma Kurulu'nun olağanüstü toplantıya çağrılması bekleniyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Kendisinden içinde bulunduğumuz yargı krizi ve darbe girişimiyle ilgili Meclis Danışma Kurulu'nu olağanüstü toplamasını talep ettim. Gün içerisinde bu yönde bir çağrı yapacağını belirtti" dedi.

Özel X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la telefonla görüştüm ve kendisinden içinde bulunduğumuz yargı krizi ve darbe girişimiyle ilgili Meclis Danışma Kurulu'nu olağanüstü toplamasını talep ettim.

Kendisi ağırlamakta olduğu Filistin Heyeti'yle planlı programlarının ardından, gün içerisinde bu yönde bir çağrı yapacağını belirtti.

Kendisinin başkanlığında yapılacak Danışma Kurulu toplantısına partimiz adına bizzat katılacağım."