Buğra Kavuncu: Yerel seçimlere tek başımıza girecek gibi hazırlanmalıyız

İYİP İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, seçim sonuçları, Millet İttifakı'nın geleceği ve yerel seçimler hakkında Gazete Duvar'a konuştu. "Millet İttifakı bitti" demenin doğru olmayacağını söyleyen Kavuncu, yerel seçimler için "Tek başımıza girecek gibi hazırlık yapmamız gerekiyor" dedi.

Buğra Kavuncu, eleştirilerin aksine İYİP'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması için 'canla başla' çalıştığını savundu. Partinin kongre süreci hakkında da konuşan Kavuncu, Akşener dışında başkasının aday olma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söyledi:

"Türkiye’nin İYİ Parti’ye ve Meral Akşener’e ihtiyacı var. Genel başkanımızın önümüzdeki süreçte de aynı iradeyle devam etmesi partimiz için en doğrusudur. Bu benim kişisel bakış açım."

Yaklaşan yerel seçimler ve Millet İttifakı'nın geleceği hakkında da konuşan Buğra Kavuncu, ittifakın teknik kısmının noktalandığını ancak stratejik işbirliği kısmı için önümüzdeki sürecin belirleyici olduğunu söyledi.

Yerel seçimler yaklaştıkça ittifak seçeneklerinin tartışılabileceğini ancak mevcut durumda partinin seçimlere tek başına girecek gibi hazırlık yapması gerektiğini savunan Kavuncu, şunları söyledi:

"Tek başımıza girecek gibi hazırlık yapmamız gerekiyor. Biz İstanbul'u almaya talibiz. Ankara’yı, Adana’yı, Antalya’yı, Bursa’yı da. Artık beşinci yılımız bitti. İYİ Parti olarak biz bütün il ve ilçelerde iddialı bir şekilde yerel seçimlere gitmek istiyoruz. Ama o gün geldiğinde ittifak seçenekleri partimizin ilgili kurumlarında konuşulur... Net bir şekilde yerel seçimlerde partimizin kendisini İYİ Parti olarak ifade etmesi gerektiğini düşünüyorum."