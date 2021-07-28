Bu ülkelerde aşı olmayanlar kafe, restoran ve kültür etkinliklerine giremeyecek

Fransa'da Anayasa Konseyi, önceki gün parlamentodan geçen aşı pasaportuna ilişkin yasa hakkında gelecek hafta karar verileceğini açıkladı.

Parlamentodan geçen yasaları değişiklik için yasama organı ve hükümete geri gönderme yetkisi olan konsey, söz konusu yasaya ilişkin kararın 5 Ağustos tarihinde verileceğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, sinema ve gece kulüpleri gibi kapalı alanlara girecek kişiler için tam aşılama ve negatif test sonuçlarını belgeleyecek olan sağlık pasaportunun zorunlu hale getirilmesi talimatı vermişti.

Bunu öngören yasa tasarısı, iki gün önce kabul edilmişti. Buna göre, gelecek aydan itibaren, restoran ve kafelerin yanı sıra şehirlerarası tren ve uçak seferlerinde de aşı pasaportu zorunlu olacak.

Yasa, aynı zamanda aşılamayı sağlık ve bakımevi çalışanları için zorunlu hale getiriyor.

Söz konusu yasa tasarısına karşı Fransa genelinde aşı karşıtları, geçtiğimiz iki hafta sonunda eylemler yapmıştı.

Aşı pasaportu getiren diğer ülkeler

Avrupa'da aşı pasaportu getirilmesini öngören yasaların meclisten geçtiği diğer ülkeler Kıbrıs, Danimarka, Litvanya, Letonya, Lüksemburg, İrlanda ve İtalya oldu.

Avrupa ülkeleri dışında Suudi Arabistan da 1 Ağustos'tan itibaren toplu taşıma kullanacaklar ve toplu etkinliklere katılacaklar için aşılanmış olma şartı getiriyor.

İrlanda:

İrlanda'da parlamentodan geçen yeni yasaya göre, aşılandığı belgelenen kişiler 26 Temmuz'dan itibaren bar, kafe ve restoranlara girebilecek. Aşılananlar, kapalı alanlara girmek için AB dijital sertifikasını veya QR kodu olmayan kağıt belgeleri de kullanabilecek.

İtalya:

İtalya'da da yeni yasayla birlikte, kapalı alanlara girmek için 6 Ağustos'tan itibaren aşı pasaportu gerekecek. Pasaport, sahibinin en az bir doz aşı olup olmadığını, Covid-19 geçirip geçirmediğini ve son 48 saatte testinin negatif olup olmadığını belgeleyecek.

Kıbrıs:

Kıbrıs'ta da kapalı alanlara girebilmek için negatif test sonucunu ve tam aşılamayı belgeleyen pasaport kullanımını zorunlu hale getiren yasa yürürlüğe girdi.

Danimarka:

Danimarka'da, AB sertifikasına benzer şekilde, restoran ve kültür merkezlerinde "Coronapas" adlı aşı pasaportu zorunlu hale getirildi.

Letonya:

Letonya'da yürürlüğe giren elektronik form uygulamasına göre, restoranlarda açık alanda oturmaya herkes için izin verilirken, yalnızca forma sahip olanlar kapalı alanlara girebilecek.

Litvanya:

Litvanya'da restoran, eğlence ve kültür merkezlerine girebilmek için elektronik "fırsat pasaportu" zorunluluğu getirildi. Pasaporta sahip olmayanlar, restoranlardan yalnızca dışarıdan paket siparişi verebilecek.

Lüksemburg:

Lüksemburg'da dijital aşı sertifikasına sahip olanlar, gece saat 01:00'e kadar kısıtlama olmadan kapalı alanlarda kalabiliyor. Sertifikaya sahip olmayanlar için maske ve sosyal mesafe kurallarına uymak zorunlu.

Suudi Arabistan:

Suudi Arabistan 1 Ağustos'tan itibaren toplu taşıma kullanacaklar ve toplu etkinliklere katılacaklar için aşılanmış olma şartı getiriyor.